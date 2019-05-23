В Ставрополе возле обновленного Нижнего рынка создадут бульвар
В Ставрополе инвесторы активно перестраивают Нижний рынок. Уже отремонтировали железобетонный купол центрального здания, а вокруг создают новый кольцевой дренаж и полностью меняют водопроводные, канализационные, электрических сети.
Одновременно с этим проектируется система вентиляции и кондиционирования. По задумке, обновленный рынок площадью 9,5 тысяч квадратов совместит классический сельхозрынок с заведениями общепита.
Нужны ли ставропольцам рынки
- Для удобства горожан появится подземный и наземный паркинг на 550 машиномест, - добавляют в администрации Ставрополя. - На улице Шаумяна появится пешеходный бульвар со скамейками, урнами, фонарями.
Работы обещают закончить к 2020 году. А первые серьезные обновления ставропольцы увидят уже в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU