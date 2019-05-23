В Ставрополе возле обновленного Нижнего рынка создадут бульвар

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-23T16:55:50+03:00

К 2020 году район около торговой площадки обещают изменить до неузнаваемости [аудио]

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В Ставрополе инвесторы активно перестраивают Нижний рынок. Уже отремонтировали железобетонный купол центрального здания, а вокруг создают новый кольцевой дренаж и полностью меняют водопроводные, канализационные, электрических сети.

Одновременно с этим проектируется система вентиляции и кондиционирования. По задумке, обновленный рынок площадью 9,5 тысяч квадратов совместит классический сельхозрынок с заведениями общепита.

Нужны ли ставропольцам рынки 00:00 00:00

- Для удобства горожан появится подземный и наземный паркинг на 550 машиномест, - добавляют в администрации Ставрополя. - На улице Шаумяна появится пешеходный бульвар со скамейками, урнами, фонарями.

Работы обещают закончить к 2020 году. А первые серьезные обновления ставропольцы увидят уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU