2019-05-23T18:39:03+03:00
Общество

В Махачкале нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Махачкале нашли пропавшего 10-летнего мальчика Магомеда Гиличева, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Ранее сообщалось, что о местонахождении ребенка не было ничего известно около одного дня. Нн вышел из дома и не вернулся. Так, в пресс-службе МВД по Дагестану уточнили, что у семьи подростка есть строящийся дом. Однако, когда его там искали правоохранители, мальчик просто находился в ближайшем компьютерном клубе.

Вечером же, после клуба, мальчик направился на соседнюю стройку. Там его увидели люди, которые и позвонили по номерам из сообщениий полиции.

В республиканском МВД поблагодарили тех, кто помогал с поисками пропавшего ребенка и тех, кто за него все это время переживал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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