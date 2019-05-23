2019-05-23T17:39:05+03:00
Происшествия

Антимонопольщики завели дело на правительство Дагестана

Ведомство предупреждали ранее, но нарушения устранены не были
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане региональное Управление Федеральной антимонопольной службы завело против правительства республики дело из-за нарушения закона "О защите конкуренции". Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УФАС РД, ведомство на основе многочисленных жалоб и обращений от частных медучреждений предупреждали ранее, что за необоснованное распределение финансирования по территориальной программе ОМС грозит наказание, но нарушения устранены не были.

- В перечень участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год включено 165 частных организаций. Но комиссия по разработке местной программы обязательного медицинского страхования установила объемы финансирования только для 4 частных учреждений, - сказали антимонопольщики.

У комиссии нет статуса самостоятельного юридического лица, поэтому всю ответственность понесет правительство.

- Так как предупреждение не исполнено, в отношении правительства Дагестана возбуждено антимонопольное дело, его рассмотрение назначено на 11 июня, - добавили в республиканской антимонопольной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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