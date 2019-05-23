В КЧР ищут мужчину, расстрелявшего из пистолета своего земляка
По факту убийства в Урупском районе Карачаево-Черкесии ведут проверку сотрудники полиции.
23 мая автомобильной дороги «Майкоп - Зеленчукская», в районе станицы Преградная Урупского района, обнаружен труп мужчины. Причина смерти - огнестрельное ранение в сердце. Выяснилось, что смертельное ранение 37-летний житель города Усть-Джегута, получил во время ссоры с другим мужчиной.
По предварительным данным, орудием преступления стал пистолет Макарова - с места происшествия изъяты две 9-мм гильзы. Сотрудники уголовного розыска установили убийцу - им оказался 39-летний житель города Усть-Джегута. Принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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