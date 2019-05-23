2019-05-23T18:04:04+03:00
Происшествия

В КЧР ищут мужчину, расстрелявшего из пистолета своего земляка

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По факту убийства в Урупском районе Карачаево-Черкесии ведут проверку сотрудники полиции.

23 мая автомобильной дороги «Майкоп - Зеленчукская», в районе станицы Преградная Урупского района, обнаружен труп мужчины. Причина смерти - огнестрельное ранение в сердце. Выяснилось, что смертельное ранение 37-летний житель города Усть-Джегута, получил во время ссоры с другим мужчиной.

По предварительным данным, орудием преступления стал пистолет Макарова - с места происшествия изъяты две 9-мм гильзы. Сотрудники уголовного розыска установили убийцу - им оказался 39-летний житель города Усть-Джегута. Принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Карачаево-Черкесия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Махачкале нашли пропавшего десятилетнего мальчика
На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу
Антимонопольщики завели дело на правительство Дагестана
В Ставрополе возле обновленного Нижнего рынка создадут бульвар
Нурмагомедов заставил UFC сократить дисквалификацию
В Ставрополе женщина-водитель сбила девочку на пешеходном переходе
Хоккейный матч Россия-США покажут на площади Ставрополя
Селам Северной Осетии помогут из госбюджета
На Ставрополье ввели «сухой закон»
Жилье в текущем году получат 25 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье
В ДТП на Ставрополье пострадали три человека
В Дагестане осужден бухгалтер, похитившая у полицейских 31 млн рублей
В КЧР анонсировали назначение нового сенатора вместо Арашукова
Жителя Дагестана, обматерившего бортпроводника, из самолета забрали в отделение полиции
В Ессентуки прибыли команды-участницы чемпионата пиротехнического искусства
Президент поручил газифицировать Тебердинское ущелье
В Дагестане заместителя главврача обвинили в хищении 238 млн рублей
В Северной Осетии ребенок получил тяжелую травму в детском центре
На Ставрополье оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу
Заподозренный в участии в преступной группировке экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Ессентуки примут фестиваль военных оркестров
Боевик из КБР помогал террористам в Сирии и поплатился
Полицейский из Дагестана попытался задушить командира патрульной службы в Астрахани