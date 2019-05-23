На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-23T18:07:10+03:00

И попал под уголовное дело

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Ипатово, подозреваемого в изнасиловании и незаконное проникновении в жилище.

- По данным следствия, молодой человек ночью проник в дом своей бывшей сожительницы, спровоцировал скандал и изнасиловал женщину, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU