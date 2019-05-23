2019-05-23T18:07:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу

И попал под уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Ипатово, подозреваемого в изнасиловании и незаконное проникновении в жилище.

- По данным следствия, молодой человек ночью проник в дом своей бывшей сожительницы, спровоцировал скандал и изнасиловал женщину, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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