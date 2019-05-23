На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу
И попал под уголовное дело
Изменить размер текста:
На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Ипатово, подозреваемого в изнасиловании и незаконное проникновении в жилище.
- По данным следствия, молодой человек ночью проник в дом своей бывшей сожительницы, спровоцировал скандал и изнасиловал женщину, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
Женщина обратилась в полицию. Сейчас преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»