В ДТП в КБР пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-24T08:08:50+03:00

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Баксанском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии.

- У селения Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х автомобилей ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 и Мерседес VITO (6-ти местный), - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации пострадали 6 человек, а также 1 человек (1994 года рождения) получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда врачей.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Баксан. Причины аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU