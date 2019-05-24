В Ингушетии на рынке произошел крупный пожар
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В центре Назрани (Ингушетия) произошел пожар на овощном рынке. Об этом сообщили в правоохранительных органах Ингушетии.
- Овощной рынок загорелся в Назрани в четверг вечером. Территория была оцеплена. Прибывшие на место происшествия по вызову очевидцев пожарные ликвидировали очаг возгорания, - уточнили правоохранители.
По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Сейчас специалисты и органы местного самоуправления устанавливают причины произошедшего крупного пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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