2019-05-24T09:40:53+03:00
Происшествия

В Ингушетии на рынке произошел крупный пожар

Михаил ЮЖНЫЙ
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В центре Назрани (Ингушетия) произошел пожар на овощном рынке. Об этом сообщили в правоохранительных органах Ингушетии.

- Овощной рынок загорелся в Назрани в четверг вечером. Территория была оцеплена. Прибывшие на место происшествия по вызову очевидцев пожарные ликвидировали очаг возгорания, - уточнили правоохранители.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Сейчас специалисты и органы местного самоуправления устанавливают причины произошедшего крупного пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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