2019-05-24T10:06:22+03:00
Происшествия

В Ставрополе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

Следователи ведут проверку по факту ЧП
Михаил ЮЖНЫЙ
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23 мая cтавропольским следователям поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома в Ставрополе выпал ребенок.

- Незамедлительно выехав на месте происшествия, следователи установили, что годовалый мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже многоэтажного дома, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по СК, - В кратчайшие сроки ребенка на Скорой помощи доставили в больницу.

К счастью, мальчик, кроме ушибов, не получил серьезных травм. И был отпущен врачами домой на амбулаторное лечение. Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, опрашивают родителей, соседей и очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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