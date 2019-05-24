В Ставрополе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-24T10:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

23 мая cтавропольским следователям поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома в Ставрополе выпал ребенок.

- Незамедлительно выехав на месте происшествия, следователи установили, что годовалый мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже многоэтажного дома, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по СК, - В кратчайшие сроки ребенка на Скорой помощи доставили в больницу.

К счастью, мальчик, кроме ушибов, не получил серьезных травм. И был отпущен врачами домой на амбулаторное лечение. Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, опрашивают родителей, соседей и очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU