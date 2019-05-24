Школьник из Невинномысска стал победителем Международного конкурса в Китае

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-24T10:56:30+03:00

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На проходящем в Китае 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project золотую медаль завоевал Виктор Епиченко, воспитанник Невинномысского центра детского научного и инженерно-технического творчества, созданного по инициативе и при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

Виктор представил проект бионического протеза, создание которого возможно в домашних условиях, в номинации «Интеллектуальный проект» в старшей возрастной группе и своей разработкой покорил китайское жюри. Конкуренция была очень серьезной, ведь, согласно условиям конкурса, на заключительном этапе в каждой возрастной группе этой номинации участвуют 100 сильнейших проектов, а всего в финале Future Engineer Project соревнуются более 3000 участников из Китая и других стран.

Однако проект ставропольского одиннадцатиклассника признан лучшим в своей категории - и с точки зрения предложенной концепции, и с точки зрения ее реализации. Международное признание разработки Виктора Епиченко не стало неожиданностью. До участия в конкурсе Future Engineer Project его проект стал лауреатом Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко, состоявшегося в январе 2019 года в Барнауле. По итогам ДНК и была сформирована команда воспитанников Фонда для участия в пекинском турнире. В нее вместе с Виктором вошли школьники с Кузбасса - учащиеся образовательных центров «УникУм» при КузГТУ и «Интеллектуал КемГУ». Их проекты удостоены серебряных медалей в номинации «Интеллектуальный проект» в своих возрастных группах.

В этом году Международный конкурс исследовательских проектов школьников Future Engineer Project проводится уже в 14-й раз. Его организаторами являются Комитет Недели науки и техники Китайской Народной Республики, Институт образования и науки совместно с Центром научно-технического обмена. Целью конкурса является развитие творческих способностей детей и стимулирование их интереса к науке.

Для участия в нем конкурсанты должны предложить свои решения в отношении реальных проблем в обыденной жизни (индивидуальной, семейной, школьной, общественной и т. д.). Ежегодно свыше 2 миллионов школьников из более чем 20 провинций Китая принимают участие в турнире на отборочном этапе.

В финале, который проводится в Пекине, представлены проекты как китайских, так и международных участников. Российская команда принимала в нем участие впервые. Поездка юных изобретателей в Пекин стала возможной благодаря поддержке Фонда Андрея Мельниченко и компании ЕВРОХИМ.

Наша справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017 - 2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2600 школьников 5 - 11-х классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Фонда здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU