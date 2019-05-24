Банду, вымогавшую миллионы у бизнесменов, задержали на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-24T11:41:17+03:00

Задержание одного из членов банды. Фото: оперативная съёмка ГУ МВД по СК

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На Ставрополье полиция и ФСБ задержали группировку рэкетиров, вымогавших миллионы у представителей местного бизнеса. Тех, кто отказывался платить, преступники угрожали лишить дела и убить.

— Следователями МВД установлено, что от действий криминальной троицы пострадали брат с сестрой – жители краевого центра и владельцы совместного бизнеса по оптовой реализации товаров. Угрожая применением насилия, мужчины требовали от них денежные средства в сумме 3,5 миллиона рублей, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Намерения преступников были совершенно серьёзны, поэтому бизнесменам пришлось согласиться на предложенные условия. Таких денег наличными у них не было, поэтому отдавали «долг» частями.

— Опасаясь за свою жизнь и согласившись с условиями, потерпевшие передали денежные средства в сумме 900 тысяч рублей, внедорожник стоимостью пятьсот тысяч рублей, банковскую карту со 100 тысячами рублей на счету, а также перевели на счет одного из фигурантов уголовного дела двести тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Бесконечный шантаж и угрозы уничтожить бизнес заставили бизнесменов обратиться к правоохранителям за защитой. И полиции удалось задержать рэкетиров. В ходе спецоперации двоих злоумышленников задержали на территории КМВ, а третьего – в Москве.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство в особо крупном размере». Суд арестовал членов группировки, которым грозит от 7 до 15 лет колонии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU