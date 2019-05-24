Град со шквальным ветром вновь обрушится на Ставрополье на выходных

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-24T12:45:12+03:00

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На Ставрополье вновь обрушится град с ливнями и шквальным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Экстренное предупреждение о непогоде в субботу и воскресенье 25 и 26 мая распространил Ставропольский Гидрометцентр.

— Во второй половине дня 25 мая и до конца суток 25 мая, а также в сутки 26 мая местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду, — говорится в сообщении на официальном сайте Ставропольского Гидрометцентра.

При этом метеорологи сообщают, что температура в крае не упадёт. В пятницу 24 мая столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. 25 мая будет ещё жарче — +25°...+27° днём. Ночные температуры будут колебаться в промежутке от +12 до +15 градусов.

Воскресенье будет чуть более холодным. В краевом центре будет +22°...+24°, а по краю от +21 до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU