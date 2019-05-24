«Сбербанк» поздравляет коллег с днём предпринимателя

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-24T13:30:18+03:00

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24 мая в России отмечается день предпринимателя. В праздничный день коллег и клиентов решил поздравить председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов.

«Уважаемые клиенты и деловые партнеры!

Предпринимательство — это непрерывный драйв, постоянное самопреодоление и умение бросать вызов себе и обстоятельствам. А ещё — огромная ответственность и ни с чем несравнимая радость, когда понимаешь: твоя бизнес-идея действительно работает.

Все предприниматели — люди самобытные, «штучные». С удовольствием учусь у вас — знаниям, навыкам, отношению к жизни. Вам удаётся филигранно сочетать творчество и финансовую дисциплину, трезвый взгляд на вещи и веру в лучшее, прорывные инновации и здоровый консерватизм.

«Спасибо за комплименты, — скажете вы, — но при чём здесь банк? Откроем счёт, при необходимости возьмём кредит, а дальше сами». Верю: сможете и сами. Но с нами — проще и быстрее. Пока вы занимаетесь любимым делом, всю рутину банк берет на себя, предлагая удобные сервисы.

Нам важно оставаться надежным другом для предпринимателя. Создавать среду общения, делиться знаниями и строить отношения на всю жизнь. Ваши мечты — это наши мечты. Банк успешен только тогда, когда успешны его клиенты.

С Днем российского предпринимательства! Спасибо за доверие!»

ИСТОЧНИК KP.RU