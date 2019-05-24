Купальный сезон в Ставрополе откроется 1 мая

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-24T16:09:29+03:00

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На Комсомольском озере в Ставрополе 1 мая состоится праздник начала лета — открытие купального сезона. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Комсомольское озеро всегда было излюбленным местом отдыха горожан. Поэтому в преддверии открытия купального сезона-2019 городские власти постарались максимально обустроить его территорию. Провели ревизию и отремонтировали все раздевалки, тенты, детские игровые площадки, установили урны, — говорится в сообщении.

Воду в озере, а также почву вокруг и фонтанчики проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Никаких нарушений выявлено не было. Поэтому 1 июня состоится праздничное открытие купального сезона с масштабной развлекательной программой для взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU