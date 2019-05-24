В Ессентуках стартует международный Чемпионат пиротехнического искусства

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-24T18:01:55+03:00

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Несколько часов осталось до начала грандиозного шоу в небе над Ессентуками. 1-й Чемпионат пиротехнического искусства стартует уже этим вечером, в 20-30. 8 команд - участниц, среди которых Испания, Болгария, Китай уже закончили техническую подготовку пиротехнических установок и ждут старта. Сегодня на ессентукском аэродроме день России.

Лучшие пиротехники мира собрались в Ессентуках 00:00 00:00

В ожидании вечернего шоу на площадке развернулись развлекательные локации – детские и спортивные городки, ярмарки, фуд –корты. Вход в фестивальную зону бесплатный, как и детские аттракционы. В течение трех фестивальных дней, с 11 утра, будут проходить концерты, выставки, спортивные соревнования. Вечерняя программа отдается под пиротехническое шоу. Зрители увидят обязательную и произвольную программы каждой из команд. Лиричный вальс Арама Хачатуряна в огненном шоу исполнят все участники чемпионата.

На это зрелищное мероприятие Ессентуки ждут более 60 тысяч гостей со всего края и Северокавказских республик. Порядок на мероприятии поддерживают силы МВД, Росгвардии, казачества. Для парковок автомобилей предусмотрено 16 тысяч мест, 980 мест выделено для автобусов. Предусмотрены несколько въездов и выездов для транспорта. Многочисленных гостей до места будут доставлять от ЖД вокзала Ессентуков на городских маршрутных такси. В связи с проведением Чемпионата РЖД внесли в свой график коррективы и продлили расписание электропоездов.

Яркое шоу можно будет наблюдать и в соседних городах КМВ, высота верхних залпов будет достигать 150 метров. Уже сегодня зрители увидят лучший мировой опыт в области пиротехнических технологий. Лучших в номинациях определит жюри, а зрители получат три незабываемых ярких вечера. Госкорпорация «Ростех»,организаторы чемпионата, не исключают, что он может стать ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU