2019-05-24T17:10:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ванной утонула маленькая девочка

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Новоалександровском районе Ставрополья идет проверка по факту гибели маленькой девочки.

- По данным следствия, днем 21 мая мать купала девочку дома в ванной. Женщина ненадолго вышла в другую комнату, сообщили "КП" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Вернувшись, она нашла свою дочь в воде без признаков жизни.

По данным судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от утопления в воде. Сейчас следователь изучает условия жизни и воспитания ребенка, назначает судебные экспертизы, опрашивает очевидцев происшествия.

По результатам этих и других действий будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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