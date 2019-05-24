2019-05-24T17:55:17+03:00
Экономика

«Сбербанк» снижает ставки по ипотечным кредитам

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«Сбербанк» объявляет о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. С 25 мая 2019 года снижение составит 0,6 процентных пунктов на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».

— Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу «ДомКлик», — ссобщил президент «Сбербанка» Герман Греф.

Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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