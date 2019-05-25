Лже-медик без образования работал в дагестанской клинике

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-25T10:45:18+03:00

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В одной из частных клиник дагестанского Кизляра полицейские обнаружили лже-медика, три года ставившего диагнозы без образования. 28-летний мужчина устроился рентген-лаборантом, предоставив фальшивый диплом.

Молодой мужчина обманул руководство клиники и получил должность в рентген-кабинете, где на него ложились функции по проведению рентгена и диагностике болезней.

— На протяжении трех лет ему удавалось оставаться незамеченным и осуществлять медицинскую деятельность. Устроившись работать рентген-лаборантом в одну из частных клиник, мужчина без зазрения совести «диагностировал» у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни. Сколько липовых диагнозов поставил горе-врач сейчас выясняет следствие, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Полиции удалось раскрыть врача без образования. Теперь он рискует надолго переехать из клиники в колонию.

— В отношении подозреваемого собран материал. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU