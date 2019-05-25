2019-05-25T10:45:18+03:00
Происшествия

Лже-медик без образования работал в дагестанской клинике

Пользуясь фальшивым дипломом, мужчина устроился рентген-лаборантом
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Лже-медик ставил пациентам диагнозы в частной клиникеЛже-медик ставил пациентам диагнозы в частной клиникеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В одной из частных клиник дагестанского Кизляра полицейские обнаружили лже-медика, три года ставившего диагнозы без образования. 28-летний мужчина устроился рентген-лаборантом, предоставив фальшивый диплом.

Молодой мужчина обманул руководство клиники и получил должность в рентген-кабинете, где на него ложились функции по проведению рентгена и диагностике болезней.

— На протяжении трех лет ему удавалось оставаться незамеченным и осуществлять медицинскую деятельность. Устроившись работать рентген-лаборантом в одну из частных клиник, мужчина без зазрения совести «диагностировал» у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни. Сколько липовых диагнозов поставил горе-врач сейчас выясняет следствие, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Полиции удалось раскрыть врача без образования. Теперь он рискует надолго переехать из клиники в колонию.

— В отношении подозреваемого собран материал. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов
На Ставрополье 81-летняя бабушка помогла поймать грабителя
В Дагестане произошло землетрясение в 4,5 балла
Дагестанский депутат арестован по делу о махинациях на 370 миллионов
«Сбербанк» снижает ставки по ипотечным кредитам
На Ставрополье в ванной утонула маленькая девочка
В Ессентуках стартует международный Чемпионат пиротехнического искусства
Купальный сезон 2019 в Ставрополе откроется 1 июня
На Ставрополье задержан пьяный водитель скутера
«Сбербанк» поздравляет коллег с днём предпринимателя
Град со шквальным ветром вновь обрушится на Ставрополье на выходных
Банду, вымогавшую миллионы у бизнесменов, задержали на Ставрополье
Школьник из Невинномысска стал победителем Международного конкурса в Китае
В Ставрополе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
В Ингушетии на рынке произошел крупный пожар
В ДТП в КБР пострадали шесть человек
В Махачкале нашли пропавшего десятилетнего мальчика
На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу
В КЧР ищут мужчину, расстрелявшего из пистолета своего земляка
Антимонопольщики завели дело на правительство Дагестана