На Ставрополье 81-летняя бабушка помогла поймать грабителя

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-25T11:56:27+03:00

Старушка запомнила номер машины, на которой скрылся злоумышленник

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В Пятигорске 81-летняя пенсионерка помогла полицейским поймать грабителя, похитившего у неё золотые кольца. Старушка запомнила номер авто, на котором скрылся преступник.

— Полицейскими установлено, что под предлогом продажи постельного белья к заявительнице в квартиру зашел неизвестный и открыто похитил со стола два золотых кольца. Пожилая женщина запомнила номер автомобиля, на котором он скрылся, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Благодаря хорошей памяти бабушки полицейским удалось задержать злоумышленника «по горячим следам». Им оказался 28-летний житель Георгиевска. Его доставили в отдел внутренних дел, где мужчина признался в содеянном.

— Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU