Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Девушка, обвитая огромной змеёй, предположительно питоном, пришла в банк, чтобы снять деньги с карточки. Удивительную посетительницу сняли на видео клиенты банка в Черкесске.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» очевидцы события, удивительное видео было снято в одном из отделений «Сбербанка». Люди предположили, что необычная посетительница — дрессировщица из цирка, который приехал на гастроли в столицу Карачаево-Черкесии.
Девушка с огромной змеёй пришла в банк Черкесска.
Видео вызвало широкий резонанс в местном сегменте социальных сетей. Многие пользователи признались, что серьёзно испугались бы, увидев такую огромную змею.
— Будучи мусульманином перекрестился бы, — пишет oknaplus09.
— Я бы точно такой уступил место в очереди к банкомату. А потом, не оглядываясь, «беги, Лола, беги! — поражён пользователь с ником l_m._m._l.
— Как хорошо что есть онлайн переводы и не нужно ходить в банк, — пошутила jasmine.
ИСТОЧНИК KP.RU
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