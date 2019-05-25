Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-25T16:03:01+03:00

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Девушка, обвитая огромной змеёй, предположительно питоном, пришла в банк, чтобы снять деньги с карточки. Удивительную посетительницу сняли на видео клиенты банка в Черкесске.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» очевидцы события, удивительное видео было снято в одном из отделений «Сбербанка». Люди предположили, что необычная посетительница — дрессировщица из цирка, который приехал на гастроли в столицу Карачаево-Черкесии.

Девушка с огромной змеёй пришла в банк Черкесска.

Видео вызвало широкий резонанс в местном сегменте социальных сетей. Многие пользователи признались, что серьёзно испугались бы, увидев такую огромную змею.

— Будучи мусульманином перекрестился бы, — пишет oknaplus09.

— Я бы точно такой уступил место в очереди к банкомату. А потом, не оглядываясь, «беги, Лола, беги! — поражён пользователь с ником l_m._m._l.

— Как хорошо что есть онлайн переводы и не нужно ходить в банк, — пошутила jasmine.

ИСТОЧНИК KP.RU