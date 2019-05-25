2019-05-25T17:05:00+03:00
Общество

Звёзды отечественного шоу-бизнеса приехали на кинофестиваль «Герой и время» на Ставрополье

Писатель Захар Прилепин, режиссёр Владимир Меньшов, актёры Сергей Безруков, Константин Хабенский и другие знаменитости посетят КМВ
Андрей ЗОБОВ
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Звёзды кино и шоу-бизнеса посетят фестиваль «Герой и время» на КМВЗвёзды кино и шоу-бизнеса посетят фестиваль «Герой и время» на КМВ
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На Ставрополье стартовал международный кинофестиваль «Герой и время», который проводится в Железноводске и других городах Кавказских Минеральных вод с 25 мая по 2 июня. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе фестиваля.

В его рамках будет представлено несколько программ. Это конкурсы игрового и документального кино, в каждом из которых представлено по 12 картин. А также программа «Мультимедиа, анимация». Кроме того, запланирован образовательный блок, состоящий из мастер-классов мэтров российского кино, обсуждений и тематических круглых столов.

Центральным событием станет уникальная программа «Имя. Герой и время». Это цикл мероприятий, который посвящён выдающемуся деятелю отечественного кинематографа.

Одно из важнейших событий — программа «Имя. Герой и время». Это цикл мероприятий, который посвящён выдающемуся деятелю отечественного кинематографа, чьё имя до сих пор держится в тайне.

Среди гостей кинофестиваля заявлены такие известные личности, как Константин Хабенский, Дмитрий Певцов и Эмир Кустурица. Приуроченные к фестивалю, в городах КМВ пройдут концерты Пелагеи и Сергея Безрукова.

Как сообщили организаторы фестиваля, Железноводск посетят авторы конкурсных картин из 13 стран. Будет впервые показано 14 новых фильмов, среди которых пять европейских: «Эрико-притворщица» (Япония), «Слепая» (Мексика), «Погонщики верблюдов» (Иран), «Органический шалфей Индии» и «Судани из Нигерии» (Индия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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