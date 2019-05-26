2019-05-26T08:31:58+03:00
Происшествия

Во Владикавказе упавшее от сильного ветра дерево убило человека

Еще двое пострадали
Михаил ЮЖНЫЙ
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В результате травм от падающих деревьев во Владикавказе погиб человек, двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Северной Осетии.

- Одна девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась по пути в больницу, другая госпитализирована, - уточнили в ведомстве.- Также позже за медицинской помощью, обратились мужчина и женщина, травмированные падающими деревьями. Женщину госпитализировали, мужчину после врачебного осмотра отпустили домой.

Ранее в столице Северной Осетии прошел дождь с порывами шквалистого ветра. После чего в администрацию местного самоуправления Владикавказа поступила информация о 59 поваленных деревьях.

Было нарушено энергоснабжение в некоторых населенных пунктах Алагирского, Пригородного и Правобережного районов, а также нескольких микрорайонов Владикавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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