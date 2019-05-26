Ставропольчанка пыталась убить мужа садовым инвентарем

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-26T10:01:06+03:00

И попала под уголовное дело

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В дежурную часть по Петровскому городскому округу Ставрополья поступило заявление от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы. Неравнодушные граждане сообщили оператору, что в селе Ореховка женщина избила мужа садовым инвентарем.

- По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что в ходе возникшего конфликта женщина, угрожая расправой, нанесла мужчине несколько ударов, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края. - Прибывшие сотрудники полиции разрешили конфликт и доставили 57-летнюю местную жительницу в полицию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

ИСТОЧНИК KP.RU