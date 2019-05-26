Дагестанские следователи подтвердили задержание и.о главы республиканского Росреестра

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-26T12:31:19+03:00

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Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе. Эту информацию подтвердили субботу в региональном управлении Следственного комитета.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения") задержан и.о. руководителя управления Росреестра по республике Дагестан Шамиль Гаджиев, - уточнили в ведомстве.

Сейчас чиновник доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU