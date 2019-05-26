Дагестанские следователи подтвердили задержание и.о главы республиканского Росреестра
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе. Эту информацию подтвердили субботу в региональном управлении Следственного комитета.
- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения") задержан и.о. руководителя управления Росреестра по республике Дагестан Шамиль Гаджиев, - уточнили в ведомстве.
Сейчас чиновник доставлен в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»