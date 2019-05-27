2019-05-27T09:34:50+03:00
Общество

В тренерский штаб "Ахмата" войдет футболист из Бразилии

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бразильский защитник грозненского "Ахмата" Родолфо, завершивший карьеру после этого чемпионата России по футболу, войдет в тренерский штаб своей команды. Об этом сообщает пресс-служба главного грозненского клуба.

Сообщается, что высокий пост в команде 36-летнему экс-футболисту предложил лично президент "Ахмата" Магомед Даудов. Бразилец приступит к работе уже во время следующих летних сборов.

Футболист Родолфо выступал за "Ахмат" начиная, с 2015 года, в общем он провел в команде 85 матчей в разных турнирах. Игрок забил в ворота оппонентов пять голов и отдал две результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53-летний ставрополец до смерти забил старушку-мать
В Ставрополе перевернулся грузовик с опасным грузом
На Ставрополье пойдет под суд похититель человека и угонщик мопеда
На Ставрополье директор предприятия попал под статью за невыплату зарплаты
В Дагестане мошенники обманули пенсионерку на 2 млн рублей
В Ставрополе появится новый сквер на проспекте Кулакова
Скончался бывший командующий Северо-Кавказским округом МВД
На Ставрополье задержан похититель мотоцикла
Пятигорчанка незаконно прописала у себя в квартире девять иностранцев
Дагестанские следователи подтвердили задержание и.о главы республиканского Росреестра
Ставропольчанка пыталась убить мужа садовым инвентарем
Во Владикавказе упавшее от сильного ветра дерево убило человека
Звёзды отечественного шоу-бизнеса приехали на кинофестиваль «Герой и время» на Ставрополье
Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов