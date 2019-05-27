В тренерский штаб "Ахмата" войдет футболист из Бразилии

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-27T09:34:50+03:00

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Бразильский защитник грозненского "Ахмата" Родолфо, завершивший карьеру после этого чемпионата России по футболу, войдет в тренерский штаб своей команды. Об этом сообщает пресс-служба главного грозненского клуба.

Сообщается, что высокий пост в команде 36-летнему экс-футболисту предложил лично президент "Ахмата" Магомед Даудов. Бразилец приступит к работе уже во время следующих летних сборов.

Футболист Родолфо выступал за "Ахмат" начиная, с 2015 года, в общем он провел в команде 85 матчей в разных турнирах. Игрок забил в ворота оппонентов пять голов и отдал две результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU