На Ставрополье директор предприятия попал под статью за невыплату зарплаты
На Ставрополье расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Сельхозпродукт», подозреваемого невыплате заработной платы.
- По данным следствия, подозреваемый с мая 2015 по декабрь 2017 года не выплачивал заработную плату 8 работникам организации, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 240 тысяч рублей.
Сейчас следователь проводит следственные действия, направленные на возмещение задолженности по заработной плате и сбор доказательств Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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