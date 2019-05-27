На Ставрополье пойдет под суд похититель человека и угонщик мопеда

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-27T11:07:19+03:00

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В Кочубеевском районе Ставрополья завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя станицы Барсуковской, обвиняемого в похищении человека. вымогательстве и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, вечером 26 июня прошлого года этот человек на одной из улиц станицы Барсуковской встретил незнакомого 44-летнего мужчину. Тот попросил указать ему брод через реку Кубань.

В безлюдном месте на берегу реки преступник нанёс жертве удар по голове, от которого он потерял сознание. На мопеде оглушенного злоумышленник привез его к себе домой. Там похититель, требуя от жертвы переоформления мопеда на его имя, заковал в наручники, связал веревкой и удерживал сутки до прибытия полицейских.

Сейчас следователь собрал достаточно доказательств преступления и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU