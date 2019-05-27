В Ставрополе перевернулся грузовик с опасным грузом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-27T11:13:27+03:00

На месте ЧП было ограничено движение

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Рано утром 27 мая в Ставрополе на перекрестке улиц Ломоносова и Лермонтова перевернулся грузовик «МАЗ».

Как сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, грузовик перевозил в цистерне опасный груз - сжиженный кислород. В результате ДТП пострадавших нет.

На время устранения последствий автоаварии сотрудниками Госавтоинспекция города Ставрополя ограничила движение на месте ЧП.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Их задача - максимального быстрое устранение последствий автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU