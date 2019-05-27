53-летний ставрополец до смерти забил старушку-мать
53-летний ставрополец попал под следствие за убийство собственной матери. Следователи считают, что мужчина забил старушку из-за мелкой бытовой ссоры.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, преступление произошло в промышленном районе столицы региона. Пьяный мужчина поссорился с мамой по малозначительному поводу, впал в ярость и забил её до смерти кулаками.
— Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба ведомства.
Предполагаемого преступника поместили под стражу. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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