2019-05-27T14:08:02+03:00
Происшествия

В Дагестане в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали
Михаил ЮЖНЫЙ
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Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла 27 мая в Дагестане, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

- На трассе Махачкала - Гуниб столкнулись два автомобиля марки "Лада Калина". Три человека погибли на месте, еще двое госпитализированы, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана. - Возраст участников автоаварии уточняется.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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