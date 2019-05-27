2019-05-27T12:36:40+03:00
Общество

Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»

Бизнесмены, участники шоу, расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела
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Сбербанк вместе с агентством Setters запускает проект «День П» - серию стендапов с известными российскими предпринимателями.

- Цель нашего проекта - вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором, - рассказал Сергей Ганин, управляющий директор, начальник Управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка. - Участники шоу - успешные бизнесмены - на своем примере покажут, что все трудности преодолимы». что все трудности преодолимы.

Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман («Даблби»), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов («Персона»), Михаил Гончаров («Теремок») и другие. Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте «Свое дело».

Помимо шоу, в проекте собраны генератор бизнес-ошибок, тест, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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