2019-05-27T13:10:10+03:00
Происшествия

Житель Ингушетии за помощь террористам осужден на 12 лет

Михаил ЮЖНЫЙ
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Северо-Кавказский окружной военный суд осудил жителя Ингушетии Исмаила Агиева, признав его виновным в участии в деятельности террористов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Агиев принял участие в деятельности ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Ингушетии, - уточнили в ведомстве. - Он устраивал встречи главаря ячейки с участниками незаконных вооруженных формирований, а также возил его на машине.

Отмечается, что активная деятельность ячейки прекратилась после нейтрализации в 2016 году ее руководителя и его пособников. Однако Агиев до его задержания в сентябре 2017 года свою деятельность в составе организации не остановил. Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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