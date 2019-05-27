В Ставрополе произошло нападение на редакцию газеты: 4 раненых

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-27T16:51:39+03:00

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В Ставрополе днем 27 мая произошло дерзкое нападение на журналистов. Один пожилой человек с ножом атаковал сотрудников редакции газеты “Родина”, ранения получили четверо, в том числе, редактор. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Это, безусловно, тяжкое уголовное преступление. Сейчас нападавший мужчина задержан, полиция проводит все необходимые следственные действия, - написал губернатор региона. - Уверен, что правоохранители быстро разберутся во всех причинах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание виновному. Хочу успокоить всех друзей, родных и близких пострадавших сотрудников газеты.

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Остановить нападавшего смог журналист Владимир Таций. Угрозы жизни пострадавшим нет. По словам главы региона, с ними в ближайшей больнице работают медики. Власти края обещают, что будет оказана вся необходимая врачебная помощь.

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- Двое раненых уже отпущены домой, еще по двоим медиками решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно все, что происходит, - уточнил глава региона. - Держу всю случившуюся ситуацию у себя на личном контроле.

Скрутить нападавшего смог журналист Владимир Таций. Фото: kprf26.ru

ИСТОЧНИК KP.RU