В Георгиевске задержан пьяный водитель-дебошир

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-27T17:05:07+03:00

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Накануне ночью в городе Георгиевска сотрудники ГИБДД заметили медленно двигающийся и маневрирующий из стороны в сторону автомобиль. По громкой связи инспекторы потребовали у водителя остановиться. Тот остановился.

В ходе разговора полицейские усмотрели у 18-летнего автолюбителя признаки опьянения. Молодому человеку было предложено пройти медосвидетельствование.

Но когда алкотектор показал наличие более 0,6 промилле алкоголя, водитель заявил, что не доверяет ни прибору, ни медицинским работникам. Он скандалил, кричал и даже пытался сбежать из патрульного автомобиля.

Инспекторам парень заявил, что в управлении в состоянии опьянения нет ничего страшного, ведь он «никого не убил и сверхъестественного не сделал». Свои действия водитель смог обдумать в камере для административных задержанных.

Также ему был назначен крупный штраф. Теперь он дожидается второго судебного заседания, где будет принято решение о сроке его лишения прав.

ИСТОЧНИК KP.RU