В штабах КПРФ усилят охрану после нападения на коммунистическую газету в Ставрополе

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-27T17:19:54+03:00

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В КПРФ после нападения на журналистов партийной газеты "Родина" в Ставрополе усилят меры безопасности в штабах и комитетах в регионах.

- Также планируется, что КПРФ максимально оперативно отреагирует на случай возможного возникновения схожих ситуаций еще где-то, - уточнили в ЦК партии. - Поэтому мы продумываем необходимые меры безопасности в наших штабах и помещениях партийных организаций по всей России.

Также в КПРФ проанализируют случившийся инцидент, обратив внимание в том числе на пропускную систему в ставропольском крайкоме.

Напомним, 27 мая в Ставрополе преступник атаковал сотрудников газеты, ранив четырех человек. Основной причиной инцидента называется психологическое заболевание нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU