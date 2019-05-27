СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-27T17:42:15+03:00

Названы имена всех пострадавших при нападении на редакцию газеты в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Названы имена пострадавших сотрудников ставропольской газеты «Родина».

Напомним, 27 мая в редакцию издания ворвался вооруженный ножом психически больной человек. Он нанес ножевые ранения нескольким находившимся в редакции людям.

По данным ставропольского отделения КПРФ от рук преступника пострадали Таций Владимир Иванович, заведующий по идеологии аппарата краевого комитета КПРФ, Зиновьев Виктор Иванович, член краевого комитета КПРФ.

Целью нападения был Бондаренко Николай Федорович, главный редактор газеты «Родина». Сейчас после сложной операции он находится в больнице, остается в тяжелом состоянии. Также при нападении ранен член КПРФ Виталий Гушла.

Нападавший задержан, он - на допросе в полиции. Сейчас ведет доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU