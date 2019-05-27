В Приэльбрусье потерялись два лыжника из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-27T18:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели вышли на поиск двух человек, сошедших с трассы при спуске на склоне Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в понедельник.

- Два лыжника при спуске по склону Эльбруса с уровня станции канатной дороги "Гара-Баши", из-за погодных условий сошли с горнолыжной трассы и заблудились, - уточнили в ведомстве.

На поисково-спасательные работы выдвинулись пятеро спасателей. Используется две единицы техники. Предположительный район поиска пропавших - высота 3400-3500 м над уровнем моря.

В пресс-службе также уточнили, что потерявшиеся лыжники приехали на Кавказ из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU