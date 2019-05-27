В Приэльбрусье потерялись два лыжника из Санкт-Петербурга
Спасатели вышли на поиск двух человек, сошедших с трассы при спуске на склоне Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в понедельник.
- Два лыжника при спуске по склону Эльбруса с уровня станции канатной дороги "Гара-Баши", из-за погодных условий сошли с горнолыжной трассы и заблудились, - уточнили в ведомстве.
На поисково-спасательные работы выдвинулись пятеро спасателей. Используется две единицы техники. Предположительный район поиска пропавших - высота 3400-3500 м над уровнем моря.
В пресс-службе также уточнили, что потерявшиеся лыжники приехали на Кавказ из Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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