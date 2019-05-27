Карачаево-Черкесия может экспортировать минералку, мясную продукцию, зерно и фрукты

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-27T18:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

О необходимости наращивать экспортный потенциал АПК Северо-Кавказского федерального округа говорили на совещании в Железноводске, которое провели полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев с участием министра РФ по делам Северного Кавказа и глав субъектов СКФО. В работе совещания приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, первый вице-премьер Эльдар Байчоров и министр сельского хозяйства Анзор Боташев.

- Учитывая благоприятные климатические условия для развития агропромышленного комплекса на Северном Кавказе, полагаю, что округ может и должен производить больше селхозпродукции. Необходимо наращивать наш экспортный потенциал, создавать новые рабочие места в агропромышленном секторе. Это позволит повысить занятость населения, снизить безработицу, - сказал Матовников.

Полпред отметил, что в условиях ограничения импорта продовольственных товаров АПК регионов СКФО представилась «уникальная возможность занять освободившиеся ниши, наладить поставки своей продукции во все регионы России и в другие страны».

- По итогам 2018 года внешнеторговое сальдо СКФО по сельхозпродукции было положительным и составило $214,8 млн. На экспорт мы, в основном, поставляли мясо птицы, пшеницу, кукурузу, баранину, - рассказал Матовников, сообщает ТАСС.

Полпред подчеркнул, что на Северном Кавказе в стоимостном выражении производится около 9% всей сельхозпродукции России, в том числе почти 10% в растениеводстве и около 8% в животноводстве. При этом Матовников подчеркнул, что в отрасли существует и ряд проблем. Так, по его словам, в 2018 году в СКФО снижение производства продукции сельского хозяйства составило 2%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур снизился на 1,28 млн т в сравнении с 2017 годом, снизилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец и коз, отметил он.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, СКФО вносит значительный вклад в общее сельхозпроизводство. Регион занимает 6-е место в стране по производству скота и птицы, выращивает порядка 11% общероссийского урожая зерновых и зернобобовых культур. Основными экспортными позициями округа являются зерно, мясо-молочная и готовая пищевая продукция. За первые 4 месяца 2019 года объем поставок сельхозпродукции и продовольствия из СКФО за рубеж составил 108 млн долларов, сообщает пресс-служба Министерства.

- К 2024 году региону необходимо увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в 3,5 раза: с нынешних 350 млн долларов до 1,3 млрд долларов. Доля СКФО в общем объёме планируемого российского экспорта составит порядка 2,8%, - заявил Дмитрий Патрушев.

В целом округу предстоит существенно нарастить валовой сбор зерновых и масличных культур, производство скота и птицы, молока. Важная роль в выполнении поставленных задач отводится мерам господдержки, объемы которой ежегодно увеличиваются, а перечень направлений расширяется.

Обращаясь к участникам совещания, глава Минкавказа России Сергей Чеботарёв напомнил, что Северный Кавказ отнесен к территориям опережающего социально-экономического развития, поэтому развитие региона играет важную роль с точки зрения национальной безопасности.

- В последние годы Северный Кавказ демонстрирует стабильный рост производства продукции АПК, и перед нами сегодня стоит задача наращивания темпов роста. Такая необходимость обусловлена нескольким причинами. Среди них и диверсификация экономики, и обеспечение продовольственной безопасности страны, и связанные с этим задачи по импортозамещению. При этом регион готов также принимать активное участие в международной кооперации, осваивая зарубежные рынки сбыта, - отметил Сергей Чеботарёв.

Министр также озвучил, что вся продукция Северного Кавказа будет продвигаться на международных и российских рынках под единым брендом «Сделано на Кавказе». Этот бренд предполагает единую систему выращивания продукции, ее хранения и реализации. В Минкавказе России уже началась работа по созданию бренда и реализации комплекса мероприятий в этой сфере.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем выступлении отметил готовность предприятий АПК внести свой вклад в развитие экспортного потенциала округа. В качестве конкурентных преимуществ региона Рашид Темрезов назвал производство минеральной и питьевой воды, производство мясной продукции, зерна, а в перспективе и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU