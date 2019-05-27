2019-05-27T19:35:39+03:00
Происшествия

Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе лыжников из Петербурга

Сообщалось, что двое лыжников заблудились на склонах горы в понедельник
Андрей ЗОБОВ
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Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового отряда нашли потерявшихся на склоне горы лыжников из Санкт-Петербурга. Экстремалы сошли с горной трассы и запросили помощи днём в понедельник.

27 мая погода на склонах Эльбруса оставляла желать лучшего, наверху шёл снег. Поэтому лыжники легко заблудились и потеряли всякие ориентиры. К счастью, сотрудникам экстренных служб удалось быстро отыскать людей.

— По состоянию на 18:40 поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели МЧС России спустили 2 заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга, на поляну Азау. Туристы от дальнейшей помощи отказались, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что лыжники спускались по маршруту и потерялись на высоте порядка 3,4 километров, в районе станции Гара-Баши. К счастью, с помощью мобильного они смогли связаться со спасателями и тут же запросили помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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