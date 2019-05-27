Арестован и.о. главы дагестанского Росреестра по подозрению в махинациях на 370 млн

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-27T20:02:11+03:00

При обысках у предполагаемых членов группировки нашли имущество на 20 миллиардов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Исполняющий обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев арестован по решению Советского райсуда Махачкалы. Ему вменяют участие в преступном сообществе, продававшем государственную землю. Ущерб от деятельности сговорившихся чиновников составил порядка 370 миллионов рублей.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Гаджиева под стражу на два месяца — до 25 июля текущего года, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Напомним, что подозреваемого в коррупционных преступлениях задержали 25 мая. По сведениям следователей, Гаджиев был частью преступной группы чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских. Вместе с ними по делу проходит и депутат Народного Собрания региона Фикрет Раджабов, и сам глава Росреестра, ныне находящийся в бегах.

Члены группировки подделывали документы на землю, которую фактически продавали частным и юридическим лицам. При этом государство не получало не копейки, а карманы чиновников тяжелели с каждым годом. Напомним, что следствие считает, что преступное сообщество было создано в 2000 году.

За это время члены банды успели накопить огромные богатства. При обысках у них нашли 300 объектов недвижимости, стоимостью порядка 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU