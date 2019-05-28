В Пятигорске попал в ДТП пьяный водитель

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-28T08:26:37+03:00

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В Пятигорске в аварию попал водитель с признаками опьянения.

По предварительной версии, 27 мая около 12 часов на улице Шоссейной станицы Константиновской водитель «ВАЗ-21140» превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, врезавшись в в опору ЛЭП.

С ушибом головного мозга и вдавленным переломом черепа 57-летний мужчина был доставлен в пятигорскую городскую больницу. Такие характерные травмы свидетельствуют о том, что водитель в момент ДТП явно не был пристегнут ремнем безопасности.

От медицинского освидетельствования он отказался, по данному факту был составлен протокол. За последние два года пострадавший к административной ответственности за нарушение правил не привлекался. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU