В Дагестане задержаны два грузовика с миллионом поддельных сигарет

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-28T09:00:41+03:00

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Полицейские задержали в Дагестане две фуры с контрафактными сигаретами. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Сотрудниками полиции пресечен международный канал поставки на территорию РФ немаркированной табачной продукции иностранного производства в особо крупном размере, - уточнили в пресс-службе МВД России. - Около миллиона пачек сигарет марок якобы известных производителей найдены в двух грузовиках под управлением дагестанцев в возрасте 48 и 55 лет.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волка, вся нелегальная табачная продукция немедленно изъята из оборота, часть была сразу направлена на экспертизу.

Сейчас полиция ведет установление поставщиков и фактических получателей столь крупной партии контрафактного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU