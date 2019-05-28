На Ставрополье лжеполицейский отбирал телефоны у детей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-28T10:37:27+03:00

Ему светит до 5 лет тюрьмы

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На Ставрополье сотрудники МВД поймали лжеполицейского, который, представляясь правоохранителем, отбирал мобильные телефоны у подростков. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по краю.

По данным следователей, мошенник пользовался статусом полицейского, чтобы собеседники ему доверились. Подходя к школьникам, он требовал мобильный телефон для проверки. И сбегал с гаджетом.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель города Георгиевска, недавно освободившийся из мест лишения свободы за совершенное мошенничество, — рассказали в пресс-службе.

Похищенные телефоны скоро будут возвращены владельцам. А против лжеполицейского возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU