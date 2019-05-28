2019-05-28T13:41:57+03:00
Политика

Прокурор Дагестана возглавит прокуратуру Москвы

Кандидатуру Дениса Попова на вакантную должность предложил лично Юрий Чайка
Андрей ЗОБОВ
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Прокурор Республики Дагестан Денис Геннадьевич Попов. Фото: пресс-служба прокуратуры ДагестанаПрокурор Республики Дагестан Денис Геннадьевич Попов. Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
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Генпрокурор России Юрий Чайка предложил рассмотреть прокурора Дагестана Дениса Попова в качестве главного кандидата на вакантный пост прокурора Москвы. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

— В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура Попова Дениса Геннадиевича на должность прокурора города Москвы на согласование, — сообщили в столичном парламенте.

Предложенную кандидатуру депутаты рассмотрят на ближайшем заседании городской думы. В настоящее время обязанности прокурора Москвы исполняет Олег Манаков.

СПРАВКА «КП»

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. Работал тренером-преподавателем, руководил атлетической секцией подросткового клуба «Стимул». В 2000 году закончил юрфак Российской правовой академии Министерства юстиции РФ и стал сотрудником прокуратуры.

Уже через 5 лет, в 2005 году, стал заместителем Кузьминского межрайонного прокурора столицы. Ещё через год пошёл на следующее повышение — Попова назначили заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа. Продолжая работать, переводился из одного округа в другой, пока, в 2010 году не стал прокурором Центрального административного округа города Москвы.

После этого, в 2012 году, блестящего сотрудника прокуратуры перевели в Тульскую область, где он опять стал замом главы местной прокуратуры. В 2015 Денис Попов возглавил надзорное ведомство в Хакасии, а в феврале 2018 года назначен прокурором Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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