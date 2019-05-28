Ставрополец хранил у себя дома 6,5 тысячи патронов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-28T13:40:31+03:00

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Полицейские выяснили, что житель Ставропольского края хранил у себя большую партию боеприпасов. Об этой информации сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Как выяснилось, мужчина приобрёл патроны, почти 6,5 тысячи штук, больше тридцати лет назад. По словам мужчины, огнестрельного оружия у себя дома он никогда не держал, поэтому всё это время его огромный арсенал хранился без надобности.

После проведённой в ставропольской полиции экспертизы выяснилось, что патроны совершенно пригодны для стрельбы. На допросе ставрополец расстроился, когда узнал, что за добровольную сдачу боеприпасов мог получить примерно 60 тысяч рублей.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU