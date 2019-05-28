РФС попытается сохранить «Анжи»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-28T13:54:06+03:00

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Российский футбольный союз (РФС) постарается помочь терпящему бедствие махачкалинскому «Анжи». Функционеры организации попробуют сохранить для вылетевшего из премьер-лиги клуба профессиональный статус. Таким образом «Анжи» может продолжить играть в первом дивизионе (ФНЛ).

Нависшая над махачкалинцами угроза касается процедуры лицензирования, позволяющей принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020. На первом этапе «Анжи» отказали в лицензии. То есть некогда гремевший на европейской арене клуб может стать любительским и вылететь в любительские лиги.

Но руководство РФС обещает помочь дагестанской команде.

— Вы знаете, что «Анжи» покинул премьер-лигу. Но я знаю, что руководство «Анжи» хочет сохранить клуб. Это важно, потому что это состоявшийся субъект нашего футбола, — сказал на встрече с журналистами президент РФС Александр Дюков. — «Анжи» очень важен для региона, для Дагестана. Кроме того, клуб много делает для детско-юношеского футбола. Что касается РФС, желание сохранить «Анжи» мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование.

К несчастью, в условиях регламента для «Анжи» нет почти никаких шансов выжить. Долги команды превысили заоблачные отметки в 250 миллионов рублей. Из-за полного отсутствия денег клуб вряд ли сможет предоставить руководству РФС финансовые гарантии, чтобы продолжить играть на профессиональном уровне. Это деньги на обеспечение команды, зарплаты и трансферы.

Напомним, по итогам сезона махачкалинцы заняли 15 место и установили антирекорд, забив меньше всего голов в истории чемпионатов России.

ИСТОЧНИК KP.RU