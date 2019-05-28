На Ставрополье к пенсионерке в дом заползла ядовитая гадюка

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-28T13:42:41+03:00

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Пожилая ставропольчанка испугалась опасной змеи во дворе собственного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС региона.

Пенсионерка, по словам спасателей, увидела змею ранним утром 27 мая. Рептилия пряталась в куче строительного инвентаря, и снаружи виден был только её хвост. Пожилая женщина сразу же ушла подальше и по сотовому телефону вызвала спасателей.

Спасатели приехали через полчаса, всё это время змея лежала и не двигалась. Оказалось, что женщину напугала ядовитая гадюка. Спасатели аккуратно посадили пойманную рептилию в большой мешок и увезли в ближайший лес. Там змею выпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU