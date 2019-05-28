На Ставрополье за гибель работника нефтебазы наказали заведующего складом

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-28T14:01:18+03:00

Всего при пожаре пострадали пятеро сотрудников, один из них скончался в больнице

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Виновным в ЧП на ставропольской нефтебазе в Кировском районе признали заведующего складом Эрнеста Агаджанова. Судили сотрудника по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

- По данным следствия и суда, Агаджанов, являясь заведующим складом ООО "Шигл", не обеспечил подготовку опасного объекта к проведению на нем газоопасных и ремонтных работ, а также не организовал надлежащий инструктаж с работниками предприятия, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, 13 января 2019 года во время слива остаточного топлива из цистерны загорелись нефтепродукты. Пять работников завода получили ожоги разной степени тяжести, один из них скончался.

Отмечается, что еще на стадии расследования следователи обеспечили выплату руководством завода компенсации за лечение и материальной помощи семьям пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU