Эмир Кустурица презентует на Ставрополье свою новую книгу

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-28T14:23:26+03:00

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Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица в Железноводске презентует свою новую книгу, которая ранее не была представлена нигде в России. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба администрации ставропольского города-курорта.

Ожидается, что легендарный деятель югославского кино, обладатель сразу двух наград «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, выступит на международном кинофоруме «Герой и Время» уже в ближайшее воскресенье, 2 июня.

Эмир Кустурица презентует собственную новую книгу, затем выйдет к прессе. А после пресс-подхода даст перед зрителями открытый концерт вместе со своей известной музыкальной группой The No Smoking Orchestra. Музыканты начнут играть перед публикой в 9 часов вечера по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU