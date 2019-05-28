2019-05-28T14:41:51+03:00
Общество

Дмитрий Харатьян на Ставрополье рассказал о съемках новых "Гардемаринов"

Популярный актер приехал на кинофорум в Железноводск
Михаил ЮЖНЫЙ
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Дмитрий Харатьян на Ставрополье рассказал о съемках новых "Гардемаринов"Дмитрий Харатьян на Ставрополье рассказал о съемках новых "Гардемаринов"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Осенью этого года в крымском городе Севастополе стартуют съёмки морских битв из нового игрового фильма «Гардемарины-4». Об этом сообщил актёр Дмитрий Харатьян во время международного фестиваля кино «Герой и время» в курортном городе Железноводске.

По словам Харатьяна, сейчас заканчивается очередной этап съёмок картины в Крыму. По признанию самого Дмитрия, он пока еще не принимал участие в съемках. Ближайшие же съёмки, в которых будет задействован актёр, намечены только на грядущее лето.

- Я возвращаюсь в это кино уже в виде пожилого человека. У моего героя есть взрослый сын, и в целом картина расскажет о детях гардемаринов. В любом случае, мне, как актёру, много лет тому назад сыгравшему Алёшу Корсаку, приятно, что прекрасная история гардемаринов продолжается, — пояснил прессе Дмитрий Харатьян.

События четвертой части популярного фильма происходят в конце XVIII века во время очередной жестокой войны между Россией и Турцией. Съёмки фильма начались недавно, когда Министерство культуры РФ наконец-то выделило финансирование на киноленту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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