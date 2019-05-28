В Минводах «зеленые фуражки» исполнили «Катюшу»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-28T15:10:50+03:00

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28 мая в Минеральных Водах десятки ветеранов-пограничников, их родные и близкие, юнармейцы, а также местные жители приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 101-й годовщине образования Пограничной службы России. Отметили свой профессиональный праздник защитники рубежей Родины у архитектурного комплекса (памятной плиты и пограничного столба), расположенного возле Поста № 1.

Обращаясь к присутствующим, председатель Региональной патриотической организации воинов-пограничников Ставропольского края Николай Сподин подчеркнул, что «зеленые фуражки» всегда были, есть и будут первыми: в службе, в условиях боевых действий и в мирной, гражданской жизни. Он поздравил братьев по оружию с праздником и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, успехов. Ветераны по традиции ответили троекратным «ура!».

Примечательно, что в этот особенный для ветеранов погранвойск день награда в виде памятного знака к 30-летию вывода советского контингента из Афганистана была передана лично в руки майора Сергея Локтионова, пограничника в третьем поколении. После церемонии награждения бойцы Юнармии, пограничники и их родные возложили венки и живые цветы к пограничному столбу и «Вечному огню Славы», после чего была исполнена любимая всеми пограничниками песня «Катюша».

Глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев направил ветеранам и действующим служащим Погранвойск поздравительный адрес.

- Служба на границе - это не просто работа по охране сухопутных и водных границ государства, это почётная обязанность. А те, кто охраняют государственную границу, - особые люди, - подчеркнул Сергей Перцев. - И мы гордимся, что среди таких людей есть и наши земляки - минераловодцы!

ИСТОЧНИК KP.RU